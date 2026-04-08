Największym błędem jest jednak to, że za „lepszych” uznajemy najczęściej tych, którzy szybciej dojrzewają fizycznie, są silniejsi, więksi i bardziej dynamiczni od swoich rówieśników. To oni dominują w meczach, wygrywają pojedynki i przyciągają uwagę trenerów. W cieniu pozostają dzieci drobniejsze, wolniej rozwijające się, które często mają znacznie większy potencjał techniczny i mentalny, ale na danym etapie nie są w stanie konkurować fizycznie. Selekcja sprawia, że bardzo wcześnie wypychamy je poza system, odbierając im szansę na dalszy rozwój. W ten sposób tracimy zawodników, którzy mogliby w przyszłości stanowić o sile polskiej piłki. Jednocześnie tworzymy złudne przekonanie, że skoro ktoś w wieku 8 czy 10 lat jest najlepszy, to takim pozostanie. Historia futbolu pokazuje coś zupełnie odwrotnego – droga do sukcesu rzadko jest liniowa, a wielu wybitnych zawodników w dzieciństwie nie wyróżniało się fizycznie. Dlatego problem selekcji nie polega tylko na tym, że jest niesprawiedliwa. Polega na tym, że jest krótkowzroczna i systemowo niszczy potencjał, którego nawet nie potrafimy jeszcze dostrzec.

Selekcja nie jest lekarstwem na zły system szkolenia

W wielu przypadkach selekcja nie wynika z wysokiego poziomu szkolenia, ale jest próbą zamaskowania jego niedoskonałości. Akademie, które nie potrafią skutecznie rozwijać zawodników w dłuższym okresie, sięgają po najprostsze rozwiązanie – wymianę. Zamiast analizować, dlaczego ich wychowankowie przestają się rozwijać, dlaczego tracą przewagę nad rówieśnikami i dlaczego po kilku latach treningów stoją w miejscu, kluby zaczynają szukać nowych dzieci „z zewnątrz”. Najczęściej trafiają na zawodników z mniejszych ośrodków, gdzie proces szkolenia jest mniej sformalizowany, a przez to bardziej sprzyja indywidualnemu rozwojowi. Tam dzieci mają więcej kontaktów z piłką, więcej swobody w podejmowaniu decyzji i mniej presji wyniku, co naturalnie przekłada się na ich umiejętności. Duże akademie korzystają więc z efektów pracy innych, zamiast budować własny, skuteczny system rozwoju.

Problem polega na tym, że taka strategia działa tylko krótkoterminowo i nie rozwiązuje podstawowego problemu. Nowi zawodnicy, którzy trafiają do akademii, po pewnym czasie zaczynają przechodzić dokładnie ten sam proces – ich rozwój wyhamowuje, a przewaga nad rówieśnikami znika. Dzieje się tak dlatego, że środowisko treningowe nie jest dostosowane do potrzeb jednostki, lecz podporządkowane drużynie i schematom. Zamiast rozwijać kreatywność, odwagę i indywidualne atuty, narzuca się określony styl gry i zachowania. W efekcie zawodnicy stają się podobni do siebie, przewidywalni i ograniczeni. Selekcja w takim układzie przestaje być narzędziem wspierającym rozwój, a staje się mechanizmem podtrzymującym iluzję jakości. Klub wygląda na silny, bo stale ma dobrych zawodników, ale w rzeczywistości nie potrafi ich tworzyć – potrafi jedynie ich pozyskiwać.

Selekcja 8–10 latków jako sposób klubu na wygrywanie turniejów

W najmłodszych kategoriach wiekowych selekcja bardzo często staje się narzędziem do osiągania natychmiastowych wyników. Akademie zapraszają na testy dzieci w wieku 7, 8, 9 czy 10 lat, które już na danym etapie wyróżniają się na tle rówieśników – są szybsze, silniejsze lub bardziej zdecydowane w grze. Celem nie jest jednak ich długofalowy rozwój, ale wykorzystanie ich potencjału „tu i teraz”. Wygrywanie turniejów, wysokie miejsca w ligach czy efektowne wyniki stają się wizytówką klubu i narzędziem marketingowym. Zdjęcia z medalami, relacje z meczów i komunikaty o kolejnych zwycięstwach budują wizerunek akademii jako miejsca, które „świetnie szkoli”. To przyciąga kolejnych rodziców i kolejne dzieci, które chcą być częścią „wygrywającego projektu”, często nie zdając sobie sprawy, że za tym sukcesem stoi selekcja, a nie proces szkoleniowy.

W tym systemie najwięcej tracą dzieci, które trafiają do szerokiej kadry, ale nie są częścią „pierwszego składu”. Stają się tłem dla tych, którzy mają robić wynik. Trenują, płacą składki, poświęcają czas, ale ich szanse na realną grę są ograniczone. Zamiast rozwijać się poprzez doświadczenie meczowe, uczą się cierpliwego czekania na swoją kolej, która często nigdy nie nadchodzi. Co więcej, kluby rzadko komunikują wprost, skąd pochodzą ich najlepsi zawodnicy. Nie mówi się o tym, że dziecko spędziło kilka lat w mniejszym klubie, gdzie miało przestrzeń do rozwoju, a do akademii trafiło dopiero wtedy, gdy było już gotowe. W efekcie powstaje fałszywy obraz rzeczywistości – sukces przypisywany jest akademii, a nie całemu procesowi, który często rozpoczął się zupełnie gdzie indziej.

Wynik drużyny kosztem rozwoju indywidualnego zawodnika

W wielu akademiach piłkarskich priorytety są odwrócone – zamiast skupiać się na rozwoju jednostki, cała uwaga kierowana jest na wynik drużyny. Tworzy się struktury, w których już na bardzo wczesnym etapie funkcjonują grupy lepsze i słabsze, często oznaczane jako A, B czy nawet „reprezentacje” akademii. To właśnie te najmocniejsze zespoły są eksponowane – grają w turniejach, jeżdżą na mecze i reprezentują klub na zewnątrz. Treningi w takich grupach są coraz częściej podporządkowane organizacji gry, schematom i realizacji założeń taktycznych, które mają przynieść zwycięstwo. W tym wszystkim gubi się najważniejszy element – indywidualny rozwój zawodnika. Dzieci uczą się funkcjonować w systemie, ale nie uczą się rozwiązywać problemów na boisku, podejmować ryzyka czy wykorzystywać własnych atutów.

Jeszcze większym problemem jest sposób traktowania dzieci, które w pewnym momencie przestają nadążać za poziomem grupy. Zamiast otrzymać wsparcie, indywidualne podejście i plan rozwoju, bardzo często są po prostu przesuwane niżej lub zastępowane innymi zawodnikami. W efekcie tworzy się środowisko ciągłej selekcji i presji, w którym dzieci grają nie po to, żeby się rozwijać, ale po to, żeby nie wypaść z zespołu. Taka atmosfera zabija kreatywność i odwagę – zawodnicy zaczynają wybierać najprostsze, najbezpieczniejsze rozwiązania, bo boją się błędu. A to właśnie błędy są fundamentem nauki. W dłuższej perspektywie prowadzi to do sytuacji, w której zawodnicy są dobrze zorganizowani jako drużyna, ale indywidualnie ograniczeni. Potrafią realizować schematy, ale mają problem, gdy trzeba wyjść poza nie i stworzyć coś nieszablonowego – a to właśnie odróżnia przeciętnych piłkarzy od wybitnych.

Nie potrafią rozpoznać potencjału, więc szukają dzieci „na już”

Jednym z największych problemów systemu selekcji jest brak umiejętności długofalowej oceny potencjału zawodnika. Akademie bardzo rzadko szukają dzieci, które dziś są przeciętne, ale mają cechy pozwalające przypuszczać, że w przyszłości mogą osiągnąć wysoki poziom. Zamiast tego koncentrują się na tych, którzy już teraz wyróżniają się na tle rówieśników. To podejście jest wygodne, bo daje szybki efekt, ale jednocześnie niezwykle krótkowzroczne. Rozwój dzieci nie przebiega liniowo – jedni dojrzewają szybciej, inni później, jedni nadrabiają techniką, inni inteligencją boiskową. Tymczasem selekcja oparta na „tu i teraz” ignoruje wszystkie te zmienne. W efekcie system premiuje aktualną formę, a nie przyszły potencjał. Co więcej, praktycznie nie zdarza się sytuacja, w której duża akademia dostrzega w zawodniku coś więcej niż jego obecny poziom i decyduje się go rozwijać od podstaw. Znacznie częściej dochodzi do przejmowania gotowych, wyróżniających się dzieci z mniejszych klubów.

Paradoks polega na tym, że bardzo często takie przejście nie przyspiesza rozwoju, lecz go spowalnia. Dziecko, które wcześniej było liderem, trafia do środowiska, w którym jest jednym z wielu podobnych zawodników. Traci swoją pozycję, pewność siebie i swobodę działania. Zamiast podejmować odważne decyzje, zaczyna dostosowywać się do reszty, aby „nie odstawać”. W tym momencie przestaje się rozwijać jako jednostka, a zaczyna funkcjonować jako element systemu. Selekcja, która miała wyłonić najlepszych, w praktyce prowadzi do ich ujednolicenia. Kluby dążą do tego, by zawodnicy wpisywali się w określony model gry i zachowania, a każdy, kto od niego odbiega, staje się problemem. W takiej rzeczywistości nie ma miejsca na indywidualność, a to właśnie ona jest fundamentem najwyższego poziomu sportowego. Najgorsze jest jednak to, że odpowiedzialność za brak rozwoju zrzucana jest na dziecko i jego rodziców, podczas gdy prawdziwy problem leży w systemie, który nie potrafi dostrzec i rozwijać potencjału.

„Lepsze środowisko” – największy mit dziecięcej piłki

Jednym z najczęściej powtarzanych argumentów przy zmianie klubu przez dziecko jest przekonanie, że „w lepszym środowisku będzie się szybciej rozwijać”. W teorii brzmi to logicznie – lepsi zawodnicy, lepsi trenerzy, większa rywalizacja. W praktyce jednak to jeden z największych mitów dziecięcej piłki nożnej. Rozwój młodego zawodnika nie zależy wyłącznie od poziomu drużyny, ale przede wszystkim od roli, jaką w niej pełni. Dobrym przykładem są losy Bojan Krkić i Robert Lewandowski. Ten pierwszy jako nastolatek trafił do jednego z najlepszych środowisk na świecie – FC Barcelona – i bardzo szybko zaczął zdobywać bramki na najwyższym poziomie. Drugi w tym samym czasie rozwijał się w znacznie mniej prestiżowych warunkach, grając w Znicz Pruszków, a później w Lech Poznań. Mimo to to właśnie Lewandowski osiągnął poziom światowy, zdobywając setki bramek i stając się jednym z najlepszych napastników w historii. To pokazuje, że sama jakość środowiska nie determinuje sukcesu – kluczowe jest to, czy zawodnik ma przestrzeń do rozwoju.

W dużych akademiach bardzo często dochodzi do sytuacji, w której młody piłkarz traci swoją rolę i staje się jednym z wielu podobnych zawodników. Gra mniej, ma ograniczoną swobodę i musi dostosować się do określonego stylu gry. Zamiast rozwijać swoje mocne strony, uczy się funkcjonować w schemacie, który nie zawsze odpowiada jego predyspozycjom. Tymczasem zawodnik, który w swoim środowisku jest liderem, ma piłkę przy nodze, podejmuje decyzje i bierze odpowiedzialność za grę, rozwija się szybciej i bardziej świadomie. „Lepsze środowisko” często oznacza większą konkurencję, ale niekoniecznie więcej możliwości. Zawodnik zaczyna grać zachowawczo, unika ryzyka i skupia się na tym, by nie wypaść z rotacji. A to właśnie odwaga, kreatywność i swoboda działania są fundamentem rozwoju. Dlatego kluczowe pytanie nie brzmi: „czy to jest większy klub?”, ale: „czy to jest lepsze miejsce dla rozwoju mojego dziecka na tym etapie?”. Bo bardzo często silniejsze środowisko nie przyspiesza rozwoju – tylko go ogranicza.

Czy selekcja jest zła?

Selekcja sama w sobie nie jest zła – jest narzędziem, które w odpowiednich warunkach może wspierać rozwój zawodników. Problem polega jednak na tym, że w dziecięcej piłce nożnej stosuje się ją zbyt wcześnie i w oparciu o niewłaściwe kryteria. Ocena młodego zawodnika najczęściej dotyczy jego aktualnych możliwości, a nie potencjału, który może ujawnić się dopiero za kilka lat. Dzieci rozwijają się w różnym tempie, a różnice fizyczne w wieku 8, 10 czy nawet 12 lat potrafią być ogromne. W efekcie selekcja premiuje tych, którzy szybciej dojrzewają, a eliminuje tych, którzy potrzebują więcej czasu. Aby selekcja miała sens, musiałaby być procesem długofalowym – opartym na obserwacji, analizie i monitorowaniu rozwoju zawodnika w różnych środowiskach. W praktyce jednak często jest jednorazową decyzją podjętą na podstawie kilku treningów czy turnieju. To sprawia, że staje się zawodna i niesprawiedliwa, a przede wszystkim – szkodliwa dla całego systemu szkolenia.

Zupełnie inaczej selekcja powinna wyglądać w starszych kategoriach wiekowych, kiedy różnice rozwojowe zaczynają się wyrównywać, a zawodnicy zbliżają się do poziomu piłki seniorskiej. W wieku 16–17 lat wybór najlepszych ma już większe uzasadnienie, ponieważ łatwiej ocenić realne możliwości i przygotowanie do dalszego etapu kariery. Jednak nawet wtedy selekcja nie może być celem samym w sobie. Powinna wspierać rozwój, a nie go zastępować. Największym problemem polskiej piłki jest to, że selekcja zbyt często staje się fundamentem działania akademii – sposobem na budowanie wyników, wizerunku i przewagi nad innymi klubami. W takiej rzeczywistości zawodnik przestaje być najważniejszy, a staje się elementem układanki, który można w każdej chwili wymienić. Selekcja ma sens tylko wtedy, gdy służy piłkarzowi – gdy daje mu szansę wejścia na wyższy poziom, ale jednocześnie nie odbiera możliwości dalszego rozwoju. Jeśli jednak sprowadza się do ciągłego wybierania „najlepszych na dziś”, to nie buduje przyszłości futbolu, tylko ją ogranicza.

Podsumowanie i wnioski

Selekcja w dziecięcej piłce nożnej stała się jednym z najbardziej niedocenianych problemów systemowych. Na pierwszy rzut oka wydaje się logiczna – pozwala tworzyć silne drużyny, podnosi poziom rywalizacji i daje szybkie efekty w postaci wyników. Jednak gdy spojrzymy na nią z perspektywy długofalowego rozwoju zawodników, okazuje się, że działa dokładnie odwrotnie. Zamiast wspierać proces szkolenia, zaczyna go zastępować. Kluby, zamiast rozwijać własnych zawodników, sięgają po tych, którzy już są rozwinięci gdzie indziej. Trenerzy, zamiast pracować nad indywidualnymi umiejętnościami dzieci, koncentrują się na wyniku drużyny. W efekcie system przestaje produkować piłkarzy, a zaczyna jedynie nimi zarządzać. Największą cenę płacą za to dzieci – szczególnie te, które potrzebują więcej czasu na rozwój, a które zbyt wcześnie zostają uznane za „zbyt słabe”. To właśnie w tej grupie bardzo często kryje się największy, niewykorzystany potencjał.

Jeżeli polska piłka ma zrobić krok do przodu, musi zmienić sposób myślenia o szkoleniu najmłodszych. Kluczowe jest odejście od oceniania dzieci przez pryzmat aktualnych wyników i skupienie się na procesie, który daje każdemu zawodnikowi przestrzeń do rozwoju. Małe i średnie kluby powinny być postrzegane jako fundament systemu, a nie zaplecze, z którego zabiera się najlepszych. Duże akademie natomiast powinny wziąć odpowiedzialność za rozwój zawodników, a nie tylko ich selekcję. Potrzebna jest zmiana priorytetów – z wygrywania turniejów na rozwijanie piłkarzy, z krótkoterminowych efektów na długofalowe myślenie. Bo prawdziwym sukcesem nie jest to, ile meczów wygra drużyna U-10, ale ilu zawodników za kilka lat będzie gotowych do gry na wysokim poziomie. Dopóki tego nie zrozumiemy, będziemy wciąż kręcić się w tym samym miejscu – przekonani, że idziemy do przodu, podczas gdy w rzeczywistości tracimy kolejne pokolenia utalentowanych piłkarzy.