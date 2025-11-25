Fuzja grup młodzieżowych Sokoła Regnów i AS Funino. Nowy etap rozwoju szkolenia
Zarówno w sporcie, jak i w biznesie najważniejszy jest nieustanny rozwój. W biznesie częściej dochodzi do fuzji, choć i w sporcie zdarzają się takie sytuacje.
2025-11-25, 22:55

Gdy mówimy o wielkich markach, w grę wchodzą ogromne pieniądze — w naszym przypadku kluczową rolę odegrało przede wszystkim know-how.

W sobotę, 22 listopada, Zarząd Sokoła Regnów (małego, lokalnego klubu z woj. łódzkiego) podjął decyzję o włączeniu swoich grup młodzieżowych w struktury Akademii Sportowej Funino. Za tym ruchem stały przede wszystkim względy sportowe, a nie finansowe — pod tym kątem nasz partner radzi sobie znakomicie.

Dzięki połączeniu grup poszerzył się wachlarz możliwości treningowych, z dodatkowymi korzyściami, których próżno szukać nawet w dużo większych akademiach. Najważniejszą z nich jest możliwość trenowania w dwóch niezależnych lokalizacjach: Cielądz i Regnów. Dodatkowo dzieci i młodzież będą mogli odrobić trening w drugiej grupie w przypadku nieobecności. Metoda FUNiño trafi teraz do większej liczby zawodników, pozytywnie wpływając na ich rozwój.

Fuzja jest sygnałem dla innych klubów, które nie mają jasno sprecyzowanego planu szkoleniowego, że szkolenie dzieci i młodzieży warto powierzać profesjonalistom. 

Kolejny krok w rozwoju Akademii Sportowej Funino, został poczyniony. Z niecierpliwością czekamy na kolejne miesiące i nowe lokalizacje naszej Akademii.

"Nasze połączenie to znak mówiący o bardzo dużym zaufaniu nie tylko lokalnej społeczności ale przede wszystkim rodziców, którzy przekazali swoje pociechy pod naszą opiekę. " - Kamil Pytka (Prezes AS Funino)

https://www.funino.pl

KONTAKT / AUTOR
Kamil Pytka
Prezes
+48 530 310 323
Akademia Sportowa Funino sp z o.o.
